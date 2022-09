Les Belges à l'étranger - Wolfsburg et ses Belges battus par Cologne, Courtois vainqueur avec le Real Madrid

Wolfsburg, avec Koen Casteels dans les cages et Sebastiaan Bornauw en défense, a perdu 2-4 face au FC Cologne, samedi lors de la cinquième journée de Bundesliga.

La première période a été animée avec un but pour les Loups de l'Allemand Lukas Nmecha (1-0, 2e) et une réponse rapide de l'attaquant autrichien Dejan Ljubicic (1-1, 22e). Cologne a pris le dessus après un but contre son camp du Brésilien Paulo Otavio (1-2, 31e) et un penalty converti en but par Florian Kainz (1-3, 45+3e). En fin de deuxième mi-temps, l'ancien joueur d'Anderlecht Lukas Nmecha a marqué d'une frappe à mi-distance (2-3, 79e). Mais les Boucs n'ont pas attendu longtemps pour riposter via un but de l'Arménien Sargis Adamyan (2-4, 81e). En Espagne, le Real Madrid de Thibaut Courtois a vaincu le Betis 2-1 lors de la quatrième journée de Liga au Santiago Bernabéu. Après un lob de l'attaquant Brésilien Vinicius Junior (1-0, 9e) et une frappe à ras de terre de l'Espagnol Sergio Canales (1-1, 17e), c'est finalement le Brésilien Rodrygo qui a inscrit le but de la victoire (2-1, 65e) pour le Real Madrid. Eden Hazard est resté sur le banc. Les Madrilènes restent en tête du classement avec 12 points sur 12 juste devant le Betis qui les précède avec 9 points. En Premier League, Nottingham a été battu 2-3 par Bournemouth lors de la 6e journée. Blessé, Orel Mangala n'était pas sur la feuille de match. Forest menait 2-0 à la mi-temps, notamment grâce à un but de Kouyate, mais a été renversé dans le second acte. Sans Roméo Lavia, blessé aux ischios, Southampton a aussi été battu, chez les Wolves, sur le score de 1-0 après un goal de Daniel Podence. Au classement, Southampton est 12e (7 pts), Nottingham Forest 18e (4 pts). (Belga)