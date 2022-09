Tour d'Espagne - Richard Carapaz : "Je visais cette victoire et je tenterai encore ma chance"

Membre de l'échappée du jour, l'Équatorien Richard Carapaz a remporté samedi en solitaire la 14e étape du Tour d'Espagnol au sommet de la Sierra de la Pandera. Il s'était déjà dans imposé dans la 12e étape.

"Il a fallu plus de 60 kilomètres pour créer l'échappée matinale, le rythme de course était très élevé", a raconté le champion olympique. "Ce fut un véritable combat de près de deux heures. Mais je voulais participer à cette échappée. Nous n'avons pas pris beaucoup plus de quatre minutes d'avance. J'ai pu attaquer au meilleur moment et gérer mon rythme dans la montée. J'étais confiant car je connaissais la dernière ascension et je savais qu'elle était difficile dans sa phase finale. Je visais vraiment cette étape et ma victoire est très importante pour mon palmarès. Cela me donne beaucoup de moral pour la suite. Je connais bien aussi l'arrivée de dimanche. Il faudra certes récupérer mais je tenterai encore ma chance." Enric Mas, 6e du jour à 36 secondes de Carapaz, a aussi évoqué l'étape dominicale après avoir vu Remco Evenepoel, leader, perdre quelques secondes sur ses principaux concurrents. L'Espagnol, 3e du général, a dû lâcher Primoz Roglic dans les derniers hectomètres. "J'ai pu revenir sur Roglic quand il a accéléré, mais j'ai eu un peu de mal à récupérer de mon effort", a expliqué le leader de l'équipe Movistar. "Le rythme de Roglic était trop élevé pour moi et j'ai un peu lâché prise mais je suis content de ma journée car j'ai pu reprendre du temps sur Evenepoel. On ne sait pas encore comment il va aborder la troisième semaine. Dimanche, ce sera une grosse journée en Sierra Nevada. Pour moi, ce sera à coup sûr l'étape reine." (Belga)