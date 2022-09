Une explosion fait sept blessés dans une raffinerie au Canada

Une explosion vendredi dans une raffinerie de l'île canadienne de Terre-Neuve a fait sept blessés, dont un grave, ont annoncé l'exploitant et la Gendarmerie royale du Canada.Les secours ont répondu à une "petite explosion" peu après 16H00 (20h30 heure belge) dans la raffinerie, située dans la ville de Come By Chance, a précisé à l'AFP la caporale Jolène Garland, porte-parole de la gendarmerie. "A cette heure, il nous semble que sept personnes ont été blessées", a déclaré l'entreprise Braya Renewable Fuels dans un communiqué. La police, qui avait plus tôt fait part d'un bilan de six blessés, précise que l'un d'entre eux "a subi des blessures graves", selon la caporale Garland. Le site industriel était en voie de reconversion pour se spécialiser dans les biocarburants. Les raisons de la détonation n'étaient pas connues pour l'instant. (Belga)