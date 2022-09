US Open - Garcia impressionne face à Andreescu et passe en 8es

Caroline Garcia, 17e mondiale, a totalement dominé la Canadienne Bianca Andreescu (48e), lauréate 2019 et l'a battue 6-3, 6-2, vendredi au 3e tour de l'US Open.

En 8es de finale, l'ex-N.4 mondiale, arrivée à New York auréolée de son titre au WTA 1000 de Cincinnati, affrontera l'Américaine Alison Riske (29e) pour une place en quarts. A 28 ans, la Lyonnaise participe à son dixième US Open, où elle n'a jamais dépassé le troisième tour. Le Majeur new-yorkais est celui qui lui réussit le moins puisqu'elle a déjà atteint les huitièmes de finale dans les trois autres (Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon) et s'est hissée en quarts à Roland-Garros en 2017. (Belga)