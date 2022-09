Buteur, Openda permet à Lens d'éviter la défaite, Clermont bat Toulouse, Sels partage

Grâce à un but de Loïs Openda à la 82e, le Racing Club de Lens a évité la défaite en déplacement à Reims (1-1) dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or étaient mal embarqués quand Deiver Machado, à peine rentré au jeu, a été expulsé (66e). Dans la foulée, les Champenois ont même pris les devants via Folarin Balogun (1-0, 71e). Reims, avec Maxime Busi pendant 90 minutes mais sans Thomas Foket, blessé, a été rejoint dans les dernières minutes après un but d'Openda, son 4e en autant de matches. Titulaire dans le but de Strasbourg, Matz Sels a vu son équipe s'accrocher pendant une heure, après la rouge de Prcic (31e), pour quitter le stade Francis Le Blé de Brest avec le point du partage (1-1). Pierre Lees-Melou (6e) a ouvert le score pour les locaux et Ludovic Ajorque (28e) a répliqué pour les Alsaciens. Enfin, Clermont Foot, avec Maximiliano Caufriez pendant 90 minutes, s'est imposé 2-0 contre Toulouse et son capitaine Brecht Dejaegere grâce à des buts de Maxime Gonalons (48e) et Muhammed Cham (90e+6) Au classement, Lens reste invaincu, continue son excellent début de saison et est 3e (14 pts). Clermont est 8e (9), Reims 13e (6), Toulouse 16e (5) et Strasbourg 18e (4). (Belga)