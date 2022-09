Deux morts dans un accident entre une moto et un vélo à Genk

Deux personnes ont perdu la vie dans une collision entre une moto et un vélo dimanche après-midi à Genk. Le cycliste et le conducteur de la moto sont décédés. La passagère du deux-roues, une dame de 37 ans, a été grièvement blessée.Le motard, un homme de 40 ans, était originaire de Lanaken. Le cycliste, lui, venait de Genk et avait 85 ans. Tous deux sont décédés sur les lieux de l'accident. Le parquet du Limbourg a été averti et un expert a été désigné afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (Belga)