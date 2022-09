Euro de basket - Ismael Bako : "Nous avons placé la Belgique sur la carte du basket"

Les Belgian Lions ont tenté de décrire ce que représentait leur victoire de 10 points contre l'Espagne (73-83), dimanche à l'Eurobasket. "C'est un acte fondateur", a dit Jean-Marc Mwema alors qu'Ismael Bako a estimé que la Belgique était "désormais placée sur la carte du basket", ajoutant que les Belges devaient désormais viser plus haut.

Pierre-Antoine Gillet, qui a hérité de la meilleure évaluation du match, a estimé que la clé avait été la conviction de l'équipe belge. "Nous savions que nous devions montrer un autre visage que samedi contre le Monténégro. C'est ce que nous avons fait et nous avons gagné avec le cœur." "C'est une performance de haut niveau. Nous nous sommes battus de la première à la dernière seconde", a ajouté Mwema. Meilleur marqueur avec 20 points, Manu Lecomte a ajouté, malgré son mètre quatre-vingts, cinq rebonds à sa feuille de statistiques. Il n'a pas été surpris par cette victoire. "Chaque fois que je joue avec cette équipe et ce coach, en qualifications pour le Mondial ou ici, il se passe quelque chose de spécial. Il y a de bonnes vibrations dans cette équipe car tout le monde y croit", a lancé le meneur. Si la Belgique n'a pas encore validé son ticket pour les huitièmes, Ismael Bako se montre ambitieux après ce succès contre la Roja. "Nous ne sommes pas ici uniquement pour participer et passer le premier tour. Nous voulons vraiment l'emporter et nous avons prouvé dimanche que nous étions capables de le faire. Pourquoi ne pas simplement aller chercher le titre ? C'est l'une des meilleures années des Lions." (Belga)