Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise s'impose 1-3 à Zulte Waregem avant de défier l'Union Berlin

L'Union Saint-Gilloise, battue 4-2 en semaine sur le terrain de l'Antwerp, s'est ressaisie sur le terrain de Zulte Waregem en s'imposant 1-3 dimanche lors du dernier duel de la 7e journée de la D1A. Les troupes de Karel Geraerts grimpent à la 5e place avec 13 points alors que le Essevee reste 17e et avant-dernier avec 5 unités au compteur.

La RUSG, après des occasions pour Dante Vanzeir et Simon Adingra, a ouvert le score sur un penalty obtenu par Lazare, après consultation du VAR, et converti par Teddy Teuma (0-1, 38e). Lazare a aussi marqué un but mais celui-ci a été logiquement annulé pour une position irrégulière. À la suite des montées au jeu de Lapoussin et Rodriguez peu après l'heure de jeu, l'Union a fait le break. C'est d'ailleurs une récupération haute de l'Espagnol, récemment arrivé du Maccabi Haifa, qui a permis à Adingra de s'excentrer. Son tir, dévié, a fini dans les filets de Sammy Bossut (0-2, 70e). Les Bruxellois ont hérité d'un second pénalty, après une nouvelle longue intervention du VAR, cette fois converti par l'Allemand Dennis Eckert (0-3, 86e). Alors qu'Anthony Moris semblait filer tout droit vers un match sans encaisser, le SVZW a sauvé l'honneur via Stan Braem, auteur d'une belle tête (1-3, 91e). Dans la foulée du but, Guillaume François, monté au jeu à la 74e, a été exclu pour un tacle jugé dangereux (92e). Jeudi, l'Union se déplacera à Berlin pour défier une autre Union lors de la première journée de la phase de groupes de l'Europa League. (Belga)