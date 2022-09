Les Belges à l'étranger - Le Hertha Berlin obtient sa première victoire notamment grâce à Lukebakio, Rennes partage

Lors de cette 5e journée de Bundesliga, le Hertha Berlin a signé sa première victoire de la saison en remportant, dimanche après-midi, en dominant Augsbourg à l'extérieur (0-2).

Dodi Lukebakio a ouvert le bal avec une tête qui a fini dans les filets adverses (0-1, 57e). L'Allemand Marco Richter a assuré les 3 points avec un but de dernière minute (0-2, 90+3e). Avec cette première victoire, le Hertha remonte à la 13e place avec 4 points, ce qui lui permet de dépasser son adversaire du jour, 16e avec 3 unités au compteur. En Ligue 1, Rennes n'a pas réussi, malgré un match à sens unique, à prendre le dessus sur Troyes. La rencontre s'est conclue sur le score d'un but partout lors de cette sixième journée de championnat. Le défenseur international belge Arthur Theate a joué les 90 minutes pour les Bretons. Après un but en première mi-temps du Canadien Ike Ugbo (1-0, 14e), passé par le Cercle et Genk, Rennes a attendu le début de la seconde période pour égaliser avec une puissante frappe du Français Baptiste Santamaria (1-1,48e). Bien qu'en supériorité numérique depuis la 26e minute et l'exclusion de Salmier, les Rouge et Noir ne sont pas parvenus à s'imposer. Rennes occupe désormais la 9e place du championnat français avec 8 points sur 18. Troyes les précède avec 8 points. (Belga)