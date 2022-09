Les Canadiennes championnes du monde de hockey sur glace pour la 12e fois

Le Canada, grâce à une victoire 2-1 contre les États-Unis, a remporté le Mondial de hockey sur glace féminin, dimanche à Herning, au Danemark. C'est le 12e titre mondial pour le Canada, déjà sacré en 2021.Les Canadiennes ont pris les commandes du match dans le 2e tiers temps grâce à un doublé en moins de deux minutes signé Brianne Jenner (20:30 et 30:54). Si les Américaines sont parvenues à réduire l'écart via Abby Roque (39:39), le score n'a plus bougé dans la troisième et dernière période. Avec 12 sacres, les Canadiennes prennent trois longueurs d'avance sur leurs rivales américaines, sacrées à neuf reprises. Jamais le titre mondial n'a échappé à une des deux nations depuis la première édition du tournoi en 1990. En 2021, le Canada s'était imposé 3-2 après prolongations, mettant un terme à cinq titres de rang pour le Team USA. Dimanche matin, la République tchèque a battu la Suisse (4-2) dans le match pour le bronze. (Belga)