LPGA Tour - Lucy Li conserve la tête après le 3e tour

Lucy Li conserve son avance au tournoi de golf Dana Open (LPGA Tour), doté de 1.750.000 dollars. Sur le terrain de golf de Highland Meadows, elle a enregistré un troisième tour en 67 coups pour maintenir la concurrence à un coup derrière elle.L'Américaine de 19 ans a connu un troisième tour au cours duquel elle a notamment réalisé six birdies. Avec encore dix-huit trous à jouer, Li a un coup d'avance sur l'Allemande Caroline Masson et l'Américaine Alexis Thompson. Classement après le 3e tour: 1. Lucy Li (USA) 199=68-64-67 -14; 2. Caroline Masson (All) 200=68-67-65, Alexis Thompson (USA) 200=66-69-65; 4. Lydia Ko (N-Z) 202=66-72-64, Kim Sei-young (CdS) 202=70-67-65, Hannah Green (Aus) 202=74-62-66, Xiyu Lin (Chi) 202=67-69-66, Nasa Hataoka (Jap) 202=69-66-67, Ruoning Yin (Chi) 202=65-69-68 (Belga)