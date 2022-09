Au moins six morts dans un tremblement de terre en Afghanistan

Au moins six personnes ont été tuées et neuf blessées dans un tremblement de terre survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est de l'Afghanistan, près de la frontière pakistanaise, a indiqué le gouvernement afghan."Un tremblement de terre est survenu à 2h30 du matin la nuit dernière dans les provinces de Kaboul, Laghman, Kunar et Nangarhar", a précisé le ministre adjoint des Catastrophes naturelles, Sharafuddin Muslim. "Six personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans la province de Kunar", a-t-il indiqué à l'AFP. "Nous sommes en train de recueillir des informations dans d'autres régions pour savoir s'il y a d'autres victimes et évaluer les dégâts", a-t-il déclaré. Le séisme était de magnitude 5,3, selon l'Institut sismologique américain (USGS). Il intervient moins de trois après le pire tremblement de terre qu'ait connu l'Afghanistan en plus de deux décennies, celui du 22 juin dans le sud-est, d'une magnitude de 5,9 et qui avait fait plus de 1.000 morts et des milliers de sans-abri. (Belga)