Cees Bol gagne la 2e étape, Corbin Strong reste leader

Cees Bol a décroché la victoire dans la 2e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro). Elle menait les coureurs de Hawick à Duns sur un parcours long de 175,2 km où trois bosses précédaient de peu la ligne d'arrivée. Le Néerlandais de DSM a battu sur le fil le Britannique Jake Stewart (équipe de Grande-Bretagne). Troisième, le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech) conserve le maillot rouge de leader du classement général.

L'échappée initiale n'a pas attendu longtemps. Après moins de 3 kilomètres, six hommes avaient faussé compagnie au peloton: les frères Charlie et Harry Tanfield (Ribble Weldtite), Adam Lewis (Saint Piran), Matthew Teggart (WiV SunGod), Travis Stedman (Qhubeka) et Ukko Peltonen (Global 6). Ils ont rapidement creusé un écart de deux minutes. Leur avantage était de 4:20 à la mi-course. Il a ensuite fondu sous l'impulsion de l'équipe du leader Israel-Premier Tech et de INEOS-Grenadiers. Les échappés étaient repris à 20 km de la banderole finale. Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) tentait alors sa chance. Le peloton le reprenait à 6 bornes du but. Lors du sprint massif, Jake Stewart, qui roule sous les couleurs de l'équipe nationale britannique, semblait filer vers la victoire, mais Cees Bol le rattrapait au tout dernier moment. La photo-finish attribuait la victoire au Néerlandais de DSM qui, a 27 ans, s'offre son premier succès de la saison, le sixième de sa carrière. Strong, leader du général, prenait la troisième place, consolidant son maillot rouge. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) se classait sixième, derrière le Polonais Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), quatrième, et l'Américain Luke Lamperti (Trinity Racing), cinquième. Mardi, la 3e étape, tracée sur un profil un peu plus accidenté, reliera Durham à Sunderland (163.6km). Cette 18e édition s'achèvera dimanche au soir de la 8e étape à The Needles sur l'île de Wight. (Belga)