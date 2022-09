Championnats du monde de voile - Isaura Maenhaut et Anouk Geurts remontent à la 11e place en 49erFX avant l'ultime journée

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont gagné deux places et figurent désormais au 11e rang au terme de la 5e journée des Mondiaux de voile à Nova Scotia, dimanche au Canada.

Les Belges, 13e après la 4e journée, ont terminé 4e, 11e et 18e lors des trois régates de dimanche. Le plus mauvais résultat n'est pas pris en compte. Au classement, elles totalisent 175 points. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz (62 pts) ont conservé la tête, devant les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler (73 pts) avant la dernière journée lundi. En 49er, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers ont eux perdu deux places, et pointent désormais au 22e rang, après avoir connu une journée contrastée. En effet, ils ont notamment remporté la 13e régate mais ont aussi terminé à deux reprises 24e et deux fois 25e. Ils comptent 184 points, loin des leaders néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken (55). (Belga)