Crash aérien dans l'Etat de Washington: 1 mort et 9 disparus

Une personne est décédée et les équipes de sauvetage en recherchaient neuf autres après qu'un petit avion s'est écrasé dimanche au large de l'Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis, ont annoncé les garde-côtes.L'hydravion volait de Friday Harbor, dans les îles San Juan à la frontière canado-américaine, vers l'aéroport international de Seattle Tacoma lorsqu'il s'est écrasé près de Puget Sound, au nord de sa destination. "Les responsables du Centre de commandement du secteur de la Garde côtière de Puget Sound ont reçu un rapport à 15h11 (22h00 GMT) selon lequel un hydravion s'est écrasé avec à son bord neuf adultes et un enfant", ont indiqué dimanche les garde-côtes dans un communiqué. "Une personne décédée a été retrouvée par les équipes sur place. Neuf personnes sont toujours portées disparues", précise le communiqué, ajoutant que la cause de l'accident reste à déterminer. Flight Radar 24, un site Web de suivi des vols, a déclaré qu'il avait enregistré le dernier signal d'un de Havilland Canada DHC-3 Otter vieux de 55 ans - un avion à hélice monomoteur - dans la région à 15h08 heure locale à 30,5 mètres d'altitude. (Belga)