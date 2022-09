Crise énergétique - En Flandre, le cadre pour des mesures de soutien aux entreprises est prêt

Le ministre flamand de l'Economie, Jo Brouns (CD&V), a mis la dernière main à un cadre pour les mesures de soutien aux entreprises face à la crise énergétique, a-t-il indiqué lundi.

La Flandre ne peut pas rester sur la touche alors que des pays comme l'Allemagne ou la France ont déjà pris des mesures pour aider leurs entreprises. "Nous devons préserver notre compétitivité et l'emploi. Chaque gouvernement doit se poser la question de savoir ce qu'il peut faire pour alléger la facture de nos familles et de nos entreprises", a expliqué le ministre régional. Après consultation de différents acteurs, ce dernier a élaboré un cadre permettant de prendre des mesures pour les entreprises les plus touchées. Ce cadre devrait devenir réalité au terme des discussions budgétaires qui devraient être bouclées pour la Déclaration de septembre de Jan Jambon, le 26 septembre prochain. "Mais en ce qui nous concerne, ça peut aller plus vite", a affirmé le porte-parole du ministre. Concrètement, Jo Brouns plaide pour une "approche à deux voies", prévoyant un accroissement de l'efficacité énergétique des entreprises et la compensation d'une partie de l'augmentation des coûts liés à l'énergie. Selon lui, les mesures de soutien doivent également être temporaires, ciblées sur les entreprises qui subissent une perte d'exploitation en raison d'une augmentation exceptionnelle de leurs coûts énergétiques et conditionnées à un engagement en faveur des énergies renouvelables tout en maintenant la production. (Belga)