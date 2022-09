Intempéries - Le numéro 1722 activé pour risque de dégâts des eaux et de tempêtes

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde lundi contre les intempéries. Le SPF Intérieur active donc temporairement le numéro d'urgence 1722.Pour les dégâts des eaux et les tempêtes pour lesquels l'intervention des pompiers est nécessaire, il faut soumettre une demande via le portail électronique www.1722.be ou appeler le 1722. Il faut composer le 112 uniquement en cas de situations potentiellement mortelles. Lundi et les jours suivants, plusieurs zones de pluie et d'averses traverseront la Belgique à partir du sud-ouest. Localement, il pourrait y avoir de fortes averses accompagnées d'orages, avertit l'IRM. (Belga)