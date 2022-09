L'Australien Cameron Meyer raccroche à 34 ans

L'Australien Cameron Meyer a mis un terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 34 ans, a confirmé son équipe BikeExchange-Jayco lundi sur son site internet.

Meyer, spécialiste de la piste où il a enfilé les vareuses arc-en-ciel de la course aux points, de l'américaine et de la poursuite par équipes, il a aussi été sacré champion d'Australie sur route en 2020 et 2021. Il a aussi inscrit à son palmarès le Tour Down Under en 2011. (Belga)