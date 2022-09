L'Ukraine espère que Truss l'aidera à "contrecarrer les efforts destructeurs" de Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit lundi espérer que la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss aidera son pays à "contrecarrer les efforts destructeurs" de la Russie."Je crois qu'ensemble, nous serons en mesure de faire beaucoup plus pour protéger nos peuples et contrecarrer tous les efforts destructeurs de la Russie", a déclaré M. Zelensky lors de son discours vidéo du soir, diffusé sur les réseaux sociaux. "L'essentiel est de préserver notre unité, ce qui ne manquera pas de se produire", a-t-il ajouté. Disant se "réjouir" de la coopération future avec Mme Truss, dont le pays est l'un des principaux soutiens de Kiev en Europe, M. Zelensky a estimé qu'elle "a toujours été du bon côté de la politique européenne". Le prédécesseur de Mme Truss au poste de Premier ministre britannique, Boris Johnson, était particulièrement apprécié à Kiev en raison de son fort soutien face à la Russie. M. Johnson s'est rendu trois fois en Ukraine depuis le début de l'invasion, la dernière fois le 24 août à l'occasion du jour de l'Indépendance, où il a reçu l'Ordre de la Liberté, la plus haute décoration ukrainienne pouvant être délivrée à un étranger. La Grande-Bretagne a apporté un important soutien militaire à l'Ukraine depuis le début de la guerre. (Belga)