Méteo - L'IRM émet une alerte jaune aux orages pour la soirée et la nuit

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis lundi soir une alerte jaune aux orages pour la soirée et la nuit de lundi à mardi, sur l'ensemble du territoire belge. Des averses orageuses pourraient éclater, avec, par endroits, des cumuls proches ou supérieurs à 10 à 20 litres par mètre carré en une heure.Ces averses pourront être localement fortes et accompagnées de grêle et de rafales. Elles quitteront notre pays en deuxième partie de nuit par le nord. (Belga)