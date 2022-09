Argentine: au procès Kirchner, la défense invoque une "violation" du fédéralisme

Le procès pour fraude et corruption de 13 accusés, dont la vice-présidente argentine Cristina Kirchner, a repris lundi à Buenos Aires, la défense invoquant "une violation de la Constitution" et du fédéralisme.Les plaidoiries de la défense ont débuté dans un climat politique crispé par l'attentat il y a cinq jours contre Mme Kirchner, dont le cas ne devrait être plaidé que fin septembre. Le procès porte sur des marchés publics dans la province de Santa Cruz (sud), fief politique de Mme Kirchner, pendant ses mandats présidentiels (de 2007 à 2015). Douze ans de prison et une inéligibilité à vie ont été requis il y a deux semaines contre Mme Kirchner, 69 ans, pour association illicite et administration frauduleuse aggravée, et des peines de deux à 12 ans contre ses coaccusés, dont des hommes d'affaires du bâtiment, des administrateurs de l'entité de chantiers routiers Vialidad. L'avocat de l'un d'eux, Hector Jesus Carro, a plaidé lundi que l'affaire portant sur les mêmes marchés avait déjà été examinée, et close, par la justice de la province de Santa Cruz. Dans un Etat fédéral comme l'Argentine, le procès actuel équivaut à "une ingérence dans les gouvernements locaux, locale, dans la Constitution provinciale, causant un tort irréparable au système fédéral", a dénoncé Me Mariano Fragueiro Frias. Dans l'ordre des plaidoiries au procès, longtemps suspendu par la pandémie de Covid-19 et qui se tient pour partie en mode virtuel, cinq co-accusés doivent précéder Mme Kirchner. Dans ses réquisitions, l'accusation avait invoqué des "irrégularités systématiques" sur plus de 50 appels d'offre sur 12 ans, et des pertes pour l'Etat de 5,2 milliards de pesos (plus de 37 millions de dollars). Mme Kirchner a nié toute malversation. Elle est mise en cause dans quatre procédures distinctes, pour blanchiment et préjudice spéculatif envers l'Etat entre autres. (Belga)