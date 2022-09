Attaque à l'arme blanche au Canada - Canada: l'un des deux suspects des attaques retrouvé mort

L'un des deux suspects des attaques de dimanche au Canada est décédé et son corps a été retrouvé dans l'une des localités où se sont déroulés les meurtres, a annoncé lundi la police.Le corps de Damien Sanderson, qui portait plusieurs "blessures visibles", a été découvert dans la communauté autochtone à James Smith Cree Nation "dans une zone herbeuse, à proximité d'une maison en cours d'examen", a expliqué la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore. L'autre suspect, son frère Miles Sanderson est toujours en fuite et pourrait avoir été blessé, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse. Il pourrait avoir "besoin de soins". "Nous ne pouvons pas dire avec certitude comment Damian est décédé, mais il pourrait avoir été tué par son frère", a-t-elle ajouté. Des centaines de policiers sont mobilisés depuis la veille pour retrouver ces deux hommes suspectés d'une série d'attaques à l'arme blanche, dont le motif reste inexpliqué. Au total, 10 personnes ont été tuées et 18 autres blessées, dont certaines grièvement. La police a dénombré 13 scènes de crime dans des localités reculées du centre-ouest du pays, dont une communauté autochtone. La police a précisé que Miles Sanderson était toujours "en liberté" et représentait une "menace". "Nous recommandons toujours aux gens d'être vigilants, il est considéré comme dangereux. Ses actions ont montré qu'il est violent", a encore expliqué la police. Aucune information n'a été communiquée sur les victimes par les autorités dans l'immédiat. Mais la majorité d'entre elles sont autochtones. Au Canada, ces derniers représentent environ 5% de la population - 38 millions d'habitants - et vivent dans des communautés souvent ravagées par le chômage et la pauvreté. (Belga)