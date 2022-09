Jupiler Pro League - Le Standard annonce l'arrivée de l'arrière droit Marlon Fossey de Fulham

Le Standard s'est renforcé en ce dernier jour de mercato estival belge, avec l'arrivée de l'arrière droit Marlon Fossey. L'Américain de 23 ans arrive du club anglais de Fulham et a signé un contrat de trois saisons à Sclessin. Le Standard l'a annoncé mardi via un communiqué sur son site internet.

Fossey, qui a été international U20 pour les États-Unis, a rejoint Fulham à l'âge de 11 ans pour y suivre sa formation. La saison dernière, Fulham l'a prêté au club de troisième division anglaise de Bolton, où il a participé à 16 matches, marquant 1 but et donnant 5 passes décisives. Au Standard, Marlon Fossey devra apporter plus de stabilité défensive. Les Rouches ont déjà concédé 12 buts en 7 matchs cette saison et occupent la 9e place avec 10 points. (Belga)