Jupiler Pro League - Mineiro à Westerlo, Loncar à Courtrai et Ndour à Zulte Waregem

Alors qu'il reste quelques heures avant la fin du mercato estival belge, certains clubs ont encore annoncé des arrivées. En effet, Westerlo a attiré Lucas Mineiro, l'international bosnien Stjepan Loncar va évoluer à Courtrai cette saison alors que Zulte Waregem a transféré un attaquant sénégalais, Alioune Ndour.

Après l'officialisation de l'arrivée de Nacer Chadli, le promu Westerlo a enregistré un autre transfert avec le Brésilien de 26 ans Lucas Mineiro. Prêté jusqu'au terme de la saison par le SC Braga, il a joué 19 matches avec le club portugais la saison dernière. Du côté de Courtrai, on note l'arrivée de l'international bosnien Stjepan Loncar (11 sélections). Milieu de terrain de 25 ans, il est aussi prêté, avec option d'achat, jusqu'au terme de la saison par Ferencvaros, club avec lequel il a remporté le titre et la Coupe de Hongrie la saison dernière. Du côté de Zulte Waregem, avant-dernier de D1A après 7 journées, on a acté le transfert de l'attaquant sénégalais Alioune Ndour en provenance de Haugesund, actuel 10e du championnat norvégien. Avec Haugesund, le joueur de 24 ans a compilé 16 buts et 7 assists en 47 apparitions. (Belga)