Kamiel Bonneu remporte la victoire à Sunderland: "les 500 derniers mètres ont été longs"

Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise) a enregistré sa deuxième victoire de la saison lors de la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne, entre Durham et Sunderland. Après 163 kilomètres, il a triomphé parmi un groupe de tête de quatre personnes qui s'était détaché au cours d'une étape disputée sous une pluie battante."C'était une belle journée pour gagner. Quel temps aujourd'hui ! Nous avons attaqué tôt avec 4 coureurs. Mathijs Paasschens et Benjamin Perry avaient des intérêts dans le classement général. J'avais prévu de prendre les points pour le classement de la montagne, et c'est ce qui s'est passé. Dans le final, il s'est avéré que nous avions toujours une grande avance sur le peloton, de plus de 4 minutes, je pense. Puis nous avons rassemblé nos forces et décidé d'aller jusqu'à Sunderland. Dans le final, il n'y avait plus d'entente mais nous avons pu sprinter pour la victoire. Et j'étais le meilleur dans ce domaine", a expliqué Kamiel Bonneu. Matthijs Paasschens est passé le premier sous la flamme rouge. Alexander Richardson a alors tenté sa chance, mais Kamiel Bonneu a surgi avec une ultime attaque. "J'ai vu le panneau qui indiquait les 500 derniers mètres. J'ai alors décidé d'accélérer. Si quelqu'un d'autre attaquait, cela pouvait devenir dangereux, alors j'ai pris l'initiative moi-même. J'ai immédiatement espéré qu'ils hésiteraient derrière moi. Ils l'ont fait, mais les 500 derniers mètres ont été très longs. Ce n'est que dans les 50 derniers mètres que j'ai su que c'était fait." (Belga)