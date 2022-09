La Chine a connu son mois d'août le plus chaud jamais enregistré

La Chine a enregistré son mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques en 1961, a annoncé mardi la télévision publique CCTV, après des semaines d'une canicule inhabituellement longue dans le pays.

Le mois dernier, la température moyenne en Chine a été de 22,4°C et dépasse de 1,2°C le précédent record historique, a indiqué CCTV, citant les services météorologiques. Les vagues de chaleur en plein été ne sont pas rares en Chine, en particulier dans l'Ouest aride et le Sud du pays. Mais le géant asiatique fait face cette année à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le réchauffement climatique, selon des scientifiques. Quelque 267 stations de relevés à travers le pays ont égalé ou battu des records de température le mois dernier, selon CCTV. Août a également été le plus troisième mois le plus sec jamais enregistré en Chine, avec des précipitations moyennes inférieures de 23,1% à celles relevées en temps habituel. Cet été, "le nombre de jours de forte chaleur a été anormalement élevé", ont indiqué sur la chaîne les services météorologiques, précisant que les conséquences continuaient à se faire sentir. Dans plusieurs provinces, les températures ont allègrement dépassé les 40°C ces dernières semaines, entraînant un recours quasi systématique à la climatisation. Problème: le réseau électrique a du mal à suivre, au moment où les cours d'eau sont asséchés à cause de la chaleur et les barrages peinent à fonctionner. Plusieurs provinces avaient ainsi dû rationner l'électricité, à l'image du Sichuan (sud-ouest) l'une des régions les plus touchées, ce qui a lourdement pénalisé l'activité et les entreprises. (Belga)