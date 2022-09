Ligue des Champions - L'entraîneur du Bayer Leverkusen espère que son équipe se relancera contre Bruges

L'entraîneur du Bayer Leverkusen Gerardo Seoane est sous pression après le mauvais début de saison de son équipe, qui n'a pris que 3 points sur 15 en championnat et a été éliminé en coupe. Une défaite contre le Club de Bruges, mercredi, lors de la première journée du groupe B de la Ligue des Champions, fragiliserait encore plus sa position.

"La Ligue des Champions est une récompense pour notre travail de la saison passée", a expliqué le Suisse, mardi, en conférence de presse. "Nous ne pouvons bien sûr pas oublier notre situation difficile en championnat. Nous espérons que le match qui vient apportera une motivation et une énergie supplémentaires." Seoane se méfie des Brugeois. "Nous nous attendons à un match intense. Bruges est fort, surtout à domicile. Ils ont un bon mélange de qualités physiques et techniques et jouent de manière très dynamique en attaque. Ce sera un défi." Parti du Club pour Leverkusen en échange de 23 millions d'euros l'an passé, Odilon Kossounou s'est lui exprimé sur le site du Bayer. "Le Club aime avoir le ballon et est fort techniquement", a expliqué le défenseur. "Quand j'y jouais, nous avions réussi à poser des problèmes à de grandes équipes. Ils jouent toujours de la même manière et n'ont pas peur de faire le jeu, peu importe l'adversaire. Même contre le Real Madrid ou le PSG, ils restent fidèles à leur philosophie. Ils croient fort en eux", a conclu Kossounou. "Le Club de Bruges est une équipe qui n'aime pas beaucoup les contacts, ils n'ont pas beaucoup de joueurs physiques", a ajouté Kossounou, qui se souvient de la "bonne ambiance" au stade Jan Breydel. "Les supporters poussent leur équipe." (Belga)