Nacer Chadli prêté à Westerlo jusqu'en fin de saison par Basaksehir

Un autre Diable Rouge arrive en Jupiler Pro League. Nacer Chadli a rejoint les promus du KVC Westerlo, mardi lors de la dernière journée du mercato estival de football en Belgique. Le milieu de terrain l'international (66 caps, 8 buts), né à Liège il y a 33 ans, a été prêté par les Turcs de Basaksehir jusqu'au terme de la présente saison.

Chadli effectue son deuxième passage en JPL après une saison à Anderlecht en 2019-2020. Il avait déjà été prêté, alors par l'AS Monaco. S'il n'avait joué que 19 matches (17 en championnat et 2 en Coupe), son bilan était de 8 buts et 5 assists. La saison dernière fut moins prolifique avec 1 but et 3 assists en 28 matches sous le maillot de Basaksehir. Après une formation au Standard et à Maastricht, il avait débuté aux Pays-Bas à AGOVV puis à Twente avant de rejoindre la Premier League et Tottenham en juillet 2013. Trois ans plus tard, il passait à West Bromwich Albion, où Monaco est venu le chercher fin août 2018. Il a quitté la Principauté pour le club stambouliote à l'été 2020. Son contrat à Istanbul expire en juin 2023. Chadli arrive à Westerlo, qui vient de perdre cinq de ses six derniers matches de championnat et pointe à la 13e place du classement avec 6 points en 7 rencontres. Westerlo accueille Anderlecht dimanche (13h30) à l'occasion de la 8e journée. Héros de la qualification en 1/8e de finale du Mondial 2018 contre le Japon, Chadli n'a plus joué avec les Diables Rouges depuis le quart de finale de l'Euro 2020, perdu 2-1 face à l'Italie, le 2 juillet 2021. (Belga)