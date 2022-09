Paraguay: un journaliste tué par balles près de la frontière brésilienne

Un journaliste radio a été tué par balles mardi dans le nord du Paraguay, à Pedro Juan Caballero, ville frontalière avec le Brésil dont le maire, en lutte contre le narcotrafic et la corruption locale, avait été abattu en mai dernier.Humberto Andres Coronel Godoy, 33 ans, a été assassiné par deux hommes en moto, tout près de sa radio "Amambay" qu'il venait de quitter, alors qu'il s'apprêtait de monter dans sa voiture, a indiqué la police. Coronel avait reçu des menaces de mort en juin dernier, signalées à la police, a indiqué à la presse le chef de la Prévention des délits de la province d'Amambay, le commissaire Nery Portillo. "Il lui avait été dit de se taire et de cesser d'enquêter sur certains faits", a ajouté le commissaire. Il a assuré qu'une protection policière avait alors été proposée au journaliste mais que celui-ci l'avait refusée. Cet assassinat survient dans la ville, Pedro Juan Caballero, dont le maire Jose Carlos Acevedo, 51 ans, a été assassiné le 17 mai dernier, criblé de balles dans la rue par des inconnus, alors qu'il sortait d'une réunion en mairie. Le maire avait eu des prises de position fortes contre l'apparente impunité locale de bandes criminelles, dans cette ville frontalière avec le Brésil - une avenue la relie à la ville brésilienne de Ponta Pora -, et lieu notoire de trafics divers, dont celui de la drogue. La nièce du maire avait elle-même été abattue en 2021. (Belga)