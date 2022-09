Qualifications Mondial féminin 2023 - La Belgique s'impose 0-7 en Arménie, termine deuxième et disputera les barrages

La Belgique, sans surprise, s'est imposée 0-7 devant l'Arménie, mardi à Erevan, à l'occasion de son dernier match dans la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du monde féminine de football 2023. Deuxièmes de leur groupe, les Red Flames devront passer deux tours de barrages afin d'espérer disputer le tournoi qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les troupes d'Ives Serneels, qui ne pouvaient plus inquiéter la Norvège après leur défaite vendredi (0-1), s'étaient imposées 19-0 à l'aller contre les Arméniennes. Mardi, Hanna Eurlings (10e), Ella Van Kerkhoven (24e, 51, 55e), Justine Vanhaevermaet (31e), Tessa Wullaert (41e) et Sari Kees (80e) ont marqué les buts belges. Derrière la Norvège (25 pts), la Belgique termine deuxième avec 22 points, devant la Pologne (20), l'Albanie (10), le Kosovo (7) et l'Arménie (0). Les Belges ne faisant pas partie des trois meilleures deuxièmes, elles devront disputer deux tours de barrages pour espérer jouer le premier Mondial de leur histoire. En effet, les trois meilleurs deuxièmes étaient directement qualifiés pour le deuxième tour des barrages. Les six autres deuxièmes disputeront un premier tour, joué en aller simple le 6 octobre. Les trois vainqueurs de ce premier tour et les trois équipes directement qualifiées s'affronteront ensuite au deuxième tour, également joué en aller simple, le 11 octobre. Les deux vainqueurs des barrages les mieux classés sur base des résultats de la phase de groupes et des barrages du 2e tour se qualifieront pour le Mondial. Le dernier vainqueur devra passer par des nouveaux barrages, intercontinentaux ceux-là (du 17 au 23 février 2023). (Belga)