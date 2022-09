TC Bruxelles - Surveillance électronique requise contre la femme qui s'est introduite chez Jan Jambon

Le parquet de Bruxelles a requis mardi dix mois de surveillance électronique ou une peine de travail de 120 heures contre la jeune femme qui s'est introduite, en décembre 2021, dans la résidence de fonction à Bruxelles du ministre-président flamand Jan Jambon.Le 7 décembre 2021, M.S., âgée de 27 ans, a pris part à une manifestation contre l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19 à Bruxelles. Au terme de celle-ci, la prévenue s'est introduite dans l'hôtel Errera, résidence de fonction de M. Jambon dans la capitale. "Je cherchais quelqu'un qui tire les ficelles", a-t-elle avancé. "Cela fait des années que j'envoie des mails à diverses instances au sujet de la vaccination, des solutions relevant de l'épigénétique et de la neurodynamique ainsi que des abus de l'Europe à l'égard de pays africains", a-t-elle ajouté. La jeune femme a déambulé dans le bâtiment pendant une heure et demie. Elle a fait des vidéos et ajouté une diapositive à une présentation Powerpoint sur un ordinateur portable auquel elle aurait eu accès. En quittant l'hôtel, la prévenue aurait poussé le concierge et emporté un drapeau, notamment. Elle est poursuivie pour faux en informatique, piratage externe et vol avec violence. Le tribunal se prononcera le 4 octobre. (Belga)