Au moins 12 morts dans l'incendie d'un bar au Vietnam

Au moins douze personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un bar à karaoké dans le sud du Vietnam. Douze autres personnes ont été blessées, a déclaré un porte-parole de la police locale à l'agence de presse allemande DPA mercredi.Le feu s'est déclaré mardi soir pour des raisons encore inconnues dans l'établissement de Thuan An, au nord de Ho Chi Minh-Ville, et s'est rapidement propagé aux deuxième et troisième étages du bâtiment, a rapporté le journal VnExpress. Les tentatives du personnel du restaurant pour combattre les flammes ont été vaines et, lorsque le feu a fini par bloquer les sorties de secours, certains visiteurs ont sauté d'un balcon situé à sept ou huit mètres de hauteur. Ils ont été blessés mais ont survécu. Plus de dix camions de pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie. Mercredi, les secouristes continuaient de fouiller les décombres à la recherche d'éventuelles nouvelles victimes. Les autorités enquêtent sur la cause de l'incendie. (Belga)