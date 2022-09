Carlos Queiroz nouveau sélectionneur de l'équipe d'Iran

Carlos Queiroz a été désigné nouveau sélectionneur de l'équipe d'Iran que le Portugais dirigera durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, a annoncé la fédération iranienne de football mercredi.

"Carlos Queiroz a été choisi comme entraîneur-chef de l'équipe nationale iranienne de football", a indiqué sur son site internet la fédération qui a remercié son prédécesseur Dragan Skocic "pour ses efforts lors de sa coopération avec la Fédération". Ancien adjoint d'Alex Ferguson à Manchester United (2002-2003 et 2004 à 2008) et entraîneur du Real Madrid (en 2003-2004), le coach de 69 ans avait emmené l'Iran aux Coupes du monde 2014 et 2018 au cours d'un passage de huit ans à la tête de l'équipe, le plus long de l'histoire de l'équipe nationale. Celui qui fut aussi sélectionneur du Portugal (2008-2010), de la Colombie (2019-2020) et de l'Égypte (2021-2022) remplace avec effet immédiat Dragan Skocic. Le Croate avait été limogé une première fois en juillet avant d'être réintégré moins d'une semaine plus tard. Cette décision fait suite à une promesse de campagne du nouveau chef de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, de nommer Queiroz à la tête de "Team Melli" pour la deuxième fois. L'Iran participera à sa sixième Coupe du monde au Qatar. Les joueurs joueront contre l'Angleterre le 21 novembre et affronteront également le Pays de Galles et les États-Unis dans le groupe B. (Belga)