Crise énergétique - Les producteurs de sucre vont avancer leur production pour éviter des pénuries de gaz

Les producteurs sucriers européens débuteront anticipativement de quelques semaines cette année leur campagne betteravière afin d'éviter de possibles pénuries de gaz cet hiver. Les campagnes sucrières débutent en général vers la mi-septembre et durent habituellement jusqu'à la mi-janvier.L'allemand Nordzucker a déjà débuté sa campagne, avec le traitement des premières betteraves sucrières alors que le géant allemand Südzucker, maison-mère de Raffinerie Tirlemontoise, et les français Cristal Union et Tereos prévoient de lancer leur production plus tôt que les autres années L'objectif des producteurs est d'éviter d'être contraints, le cas échéant, à suspendre leur production si le gaz venait à manquer cet hiver. Anticiper la production n'est toutefois pas sans risque: si la betterave sucrière est récoltée trop tôt, cela risque de nuire aux rendements et aux taux de sucre alors que la sécheresse des derniers mois a déjà ralenti la croissance des plantes. (Belga)