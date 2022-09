"Décrochez la Lune" reviendra à La Louvière le 24 septembre après quatre ans d'absence

L'Opéra urbain louviérois "Décrochez la Lune" sera de retour le 24 septembre dès 21h00 dans la cité des Loups, après quatre années d'absence. Le metteur en scène Fabrice Murgia sera aux commandes du spectacle, qui a été présenté mercredi à La Louvière et qui impliquera près de 800 citoyens sur scène et en coulisses.

Fabrice Murgia, auteur, comédien, directeur du Théâtre National Wallonie-Bruxelles jusqu'en 2021, succédera ainsi à la mise en scène à Luc Petit. La direction artistique de l'événement sera assurée par Franco Dragone dans l'esprit de l'idée fondatrice du spectacle de permettre aux Louviérois "de montrer le savoir-faire d'une ville". Comme il le fait depuis plus de 20 ans, après les prestations des artistes de la rue, "Sancho" escaladera la tour de l'église et décrochera symboliquement la Lune devant les milliers de spectateurs. Sancho sera accompagné de San, une jeune Louviéroise dont les spectateurs pourront suivre les temps forts de la vie. Le spectacle "Décrochez la Lune" sera donné sur la place communale de La Louvière. La fête se poursuivra avec la Ducasse du Boulevard Mairaux, un ciné-concert à la Place Maugrétout. Des mesures de mobilité et de stationnement seront mise en place dans le cadre de l'événement. (Belga)