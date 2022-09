Exposition universelle 2030: L'Ukraine, l'Italie, la Corée et l'Arabie saoudite candidates

L'Italie (pour Rome), l'Ukraine (Odessa), la Corée du Sud (Busan) et l'Arabie saoudite (Riyad) ont déposé un dossier de candidature afin d'organiser l'Exposition Universelle de 2030, a annoncé mercredi le Bureau international des expositions (BIE).La commission exécutive du BIE se réunira le 21 octobre "afin de discuter de l'examen des différents projets et de l'organisation des missions d'enquête prévues pour entre janvier et mars 2023", a fait savoir l'organisation dans un communiqué. Les 170 États membres du BIE éliront la ville hôte au cours de la 173e assemblée générale de l'organisation, prévue en novembre 2023, précise ce texte. Chaque pays défend dans sa candidature une "vision" et doit fournir notamment "des informations précises quant au site", au "nombre de visiteurs attendus", aux coûts et au financement "ainsi que le legs anticipé", indique le BIE. Busan souhaite accueillir l'événement du 1er mai au 31 octobre 2030 autour du thème "Transformer notre monde, naviguer vers un avenir meilleur", quand la candidature de Rome, sur les mêmes dates, sera axée sur les "Personnes et territoires : Régénération, inclusion et innovation". Odessa organiserait l'Exposition universelle 2030 du 26 avril au 14 octobre 2030 sur le thème "Renaissance. Technologie. Avenir". Riyad serait hôte du 1er octobre 2030 au 31 mars 2031 et l'événement porterait sur "L'ère du changement : Ensemble pour un avenir clairvoyant". Les expositions universelles se tiennent tous les cinq ans et durent au maximum six mois. Elles permettent au pays choisi de "construire d'extraordinaires pavillons et de transformer durablement la ville hôte", selon le BIE. À titre d'exemple, l'Atomium a été bâti à Bruxelles à l'occasion de l'exposition universelle de 1958. La dernière en date, à Dubaï, a enregistré 24 millions de visiteurs. Celle de 2025 se déroulera à Osaka, au Japon. (Belga)