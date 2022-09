Joachim Gérard éliminé au premier tour en simple de l'US Open

Joachim Gérard a été éliminé au premier tour du tableau en fauteuil roulant de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.

Gérard, N.7 mondial, s'est incliné en deux sets 6-3, 7-5 contre le Japonais Shingo Kunieda, N.1 mondial. La rencontre a duré 2 heures et 2 minutes. Gérard dispute également le double à Flushing Meadows. Associé au Néerlandais Tom Egberink, il affrontera la paire tête de série N.2 composée de l'Espagnol Martin De La Puente et du Français Nicolas Peifer. En 2021, Gérard avait remporté l'Open d'Australie et Wimbledon. (Belga)