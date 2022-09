Joran Vliegen et Michael Geerts se qualifient pour les quarts de finale en double

Joran Vliegen et Michael Geerts ont remporté leur match du premier tour du double messieurs au Cassis Open Provence, le tournoi de tennis Challenger sur ciment doté de 45.730 euros, mercredi en France.

La paire belge s'est imposée 6-3, 6-4 face au Français Robin Bertrand et à l'Ukrainien Volodoymyr Uzhylovskyi. Vliegen et Geerts affronteront le Britannique Luke Johnson et le Tunisien Skander Mansouri en quarts de finale. En simple, Michael Geerts (ATP 237) a été éliminé au premier tour sur la Côte d'Azur. Le N.3 belge, 27 ans, s'est incliné en deux manches face au Tchèque Tomas Machac (ATP 126/N.4) 6-2 et 6-3 après 1h27 de match. (Belga)