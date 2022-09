Khattabi pour un usage des PFAS le plus faible possible en attendant une interdiction UE

"Les révélations de ce jour sur la contamination de populations aux PFAS (des substances chimiques toxiques persistantes, NDLR) en Italie et aux États-Unis nous rappellent l'urgence d'interdire leur usage", a réagi mercredi la ministre fédérale de l'Environnement Zakia Khattabi, à propos du reportage "Investigation" de la RTBF sur cette pollution générée par des usines du groupe Solvay.

La Belgique soutient l'ambition d'interdire au niveau européen ces substances perfluoroalkylées que l'on retrouve dans nombre de produits de consommation courante ; et le Green Deal, le Pacte vert de l'Union européenne, vise un environnement exempt de substances toxiques, rappelle la ministre Ecolo dans un communiqué. D'ici une interdiction européenne, Mme Khattabi réclame un usage des PFAS "le plus faible possible", raison pour laquelle elle lance cette année, dans le cadre du plan de relance soutenu par l'UE, une étude pour développer "des critères d'essentialité, de manière pluridisciplinaire et participative". Dans la même perspective d'une interdiction complète, un deuxième appel à projets sera lancé début 2023 dans le cadre de "Belgium Builds Back Circular", un projet issu du Plan national pour la Reprise et la Résilience visant à stimuler les activités et la recherche appliquée intégrant la dimension circulaire. Il visera à encourager la recherche et l'innovation de substituts aux PFAS. (Belga)