Libéré par Barcelone, Miralem Pjanic signe à Sharjah, aux Emirats arabes unis

Miralem Pjanic a signé un contrat de deux ans, avec option pour une prolongation, avec Sharjah, a annoncé mercredi le club des Emirats arabes unis. Le Bosnien, 32 ans, a été libéré de son contrat par le FC Barcelone.

Pjanic avait rejoint le Barça en 2020 en provenance de la Juventus, mais n'a pas réussi à s'imposer en Catalogne. La saison passée, il avait été prêté à Besiktas, en Turquie. Le milieu de terrain a disputé 30 matchs sous le maillot de Barcelone et remporté la Coupe du Roi 2021. Mercredi, Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord pour la résiliation du contrat qui liait, jusqu'en 2024, le joueur au club. Pjanic, qui a grandi au Luxembourg, a débuté sa carrière professionnelle à Metz en 2017. Un an plus tard, il signait à Lyon, où il restait quatre ans. Il rejoignait ensuite l'Italie, avec une aventure de cinq ans à l'AS Rome avant de passer quatre ans à la Juventus, avec quatre titres de champion d'Italie, deux coupes nationales et une finale de Ligue des Champions à la clé. Pjanic compte 107 présences en 18 buts avec l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine. (Belga)