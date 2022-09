Ligue des Champions - Groupe B - 1re journée - Club de Bruges-Bayer Leverkusen: fiche technique

La fiche technique de la rencontre entre le Club de Bruges et le Bayer Leverkusen dans le cadre de la première journée du groupe B de la Ligue des Champions, mercredi à Bruges :Ligue des Champions - Groupe B - 1re journée A Bruges, stade Jan Breydel Club de Bruges - Bayer Leverkusen (All) 1-0 (mi-temps: 1-0) Arbitre: Irfan Peltjo (Bos) But: Club de Bruges: Sylla (42e) Cartes jaunes: Club de Bruges: Sowah (78e) Bayer Leverkusen: Palacios (59e), Andrich (62e), Demirbay (68e) Les équipes: Club de Bruges: Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla, Meijer - Nielsen, Onyedika (Balanta, 83e), Vanaken (cap.)- Skov Olsen (Sandra, 83e), Jutgla (Yaremchuk, 64e), Sowah (Sobol, 89e) Entraîneur: Carl Hoefkens Bayer Leverkusen: Hradecky (cap.) - Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker (Hlozek, 67e)- Aranguiz (Palacios, 46e), Andrich (Demirbay, 67e)- Frimpong (Azmoun, 86e), Hudson-Odoi (Amiri, 86e), Diaby - Schick Entraîneur: Gerardo Seoane (Sui) (Belga)