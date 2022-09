Pour le PTB, le gouvernement wallon est aux abonnés absents"

A quelques heures du débat sur les prix de l'énergie qui se déroulera mercredi après-midi au parlement wallon, l'opposition fourbit ses armes. Après Les Engagés qui ont appelé le gouvernement régional à se bouger, c'est le PTB qui regrette que l'exécutif soit "aux abonnés absents".

"Cela fait près d'un an que les députés PTB ont tiré la sonnette d'alarme en interrogeant, au parlement, le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry. Mais il faut bien constater que, 12 mois plus tard, il n'y a toujours aucune mesure pour l'ensemble des ménages", dénonce le chef de groupe de l'extrême gauche au parlement régional, Germain Mugemangango.. "La seule mesure concrète, c'était la mise en place du tarif social wallon mais celui-ci n'a bénéficié qu'à 3.000 personnes au lieu des 40.000 annoncées au départ et en plus, le gouvernement a décidé d'abandonner cette mesure le 31 août dernier", ajoute-t-il. Même si les leviers essentiels sont à l'Europe ou au fédéral, il existe, au niveau wallon, des solutions pour protéger les familles, poursuit le PTB. "La Région wallonne peut diminuer de près de 500 euros la facture des familles en réduisant les taxes régionales qui se trouvent sur la facture d'électricité de chacun et en mobilisant les 560 millions d'euros (provenant des recettes du marché carbone européen) qui s'accumulent, depuis des années, dans le Fonds Kyoto", détaille Germain Mugemangango. "Nous proposons aussi que la Région wallonne mette en place rapidement un moratoire sur les coupures d'énergies pour les ménages. C'est une mesure de protection qui a déjà été mise en place lors de la crise sanitaire", indique-t-il enfin dans un communiqué. (Belga)