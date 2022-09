Prix de l'énergie - Le gouvernement autrichien bloque le prix de l'électricité pour les ménages

Le gouvernement autrichien va bloquer le prix de l'électricité pour les ménages jusqu'à un certain niveau de consommation, a-t-il annoncé mercredi. Le prix sera fixé à 10 centimes d'euro par kilowattheure, pour une consommation annuelle allant jusqu'à 2.900 kilowattheures, soit environ 80 % d'une consommation normale. Le coût de cette mesure pour le gouvernement est estimé à environ 4 milliards d'euros.En moyenne, cela correspond à une réduction d'environ 500 euros par famille. La mesure doit encore être approuvée par le parlement autrichien. Elle prendrait effet en décembre et s'appliquerait jusqu'au milieu de l'année 2024. Pour toute consommation supérieure à 2.900 kilowattheures par an, les familles devront payer le prix du marché, soir 17 centimes d'euro par kilowattheure d'électricité actuellement. Des mesures supplémentaires seront mises en place pour les familles nombreuses et pour les familles pauvres. (Belga)