US Open - Gilles-Arnaud Bailly se qualifie pour les quarts de finale

Gilles-Arnaud Bailly s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi juniors de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.

Bailly, 5e mondial chez les juniors et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 6-3, 4-6, 6-3 le Russe Yaroslav Demin, 22e mondial et tête de série N.14. La rencontre a duré 2 heures et 14 minutes. Pour une place en demi-finale, Bailly, 16 ans et finaliste à Roland-Garros en juin dernier, affrontera le vainqueur du match entre le Slovaque Peter Nad (ITF 44) et l'Américain Kyle Kang (ITF 163). Bailly est également engagé en double avec Alexander Blockx avec qui il forme la paire tête de série N.5. Au premier tour mercredi, ils affronteront la paire argentine composée de Juan Manuel La Serna et Lautaro Midon. (Belga)