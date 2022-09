US Open - Kirsten Flipkens éliminée en quarts du double dames

Kirsten Flipkens n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du double dames de l'US Open, la quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, mardi à New York. La Belge, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, s'est inclinée 7-6, 4-6, 4-6 en trois heures et trois minutes contre l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et l'Australienne Ellen Perez (N.10).

La paire australo-américaine défiera, pour une place en finale, les Tchèques Barbora Krejcikova/Katarina Siniakova, têtes de série N.3, ou la paire composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Mexicaine Giuliana Olmos (N.5). C'était la première fois depuis Roland-Garros 2019, lorsqu'elle avait atteint le dernier carré en compagnie de la Suédoise Johanna Larsson, que "Flipper" retrouvait les quarts de finale du double dames dans un Majeur. La Limbourgeoise de 36 ans, dernière représentante belge engagée chez les seniors à Flushing Meadows, est encore en lice en double mixte. Avec le Français Edouard Roger-Vasselin, elle défiera la Chinoise Shuai Zhang et le Croate Mate Pavic, têtes de série N.2, pour une place en finale. "Flipper" joue son 13e US Open. Elle avait disputé son premier en 2006 et n'avait plus été présente à New York depuis 2020. (Belga)