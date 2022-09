Attaque à l'arme blanche au Canada - Canada: le suspect des attaques est décédé après son arrestation

Le second suspect des attaques meurtrières de dimanche au Canada est décédé après son arrestation, ont annoncé des médias canadiens mercredi soir, sans donner davantage de détails.Plusieurs journaux et télévisions ont annoncé, s'appuyant sur des sources policières anonymes, que l'homme de 32 ans était mort. La police doit donner une conférence de presse à 19H30 (01H30 GMT) pour revenir sur ces attaques qui ont fait 10 morts et 18 blessés dans le centre du Canada. (Belga)