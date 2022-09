Décès de la reine Elizabeth II - La 6e étape du Tour de Grande-Bretagne prévue vendredi est annulée

La 6e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro) prévue vendredi entre Tewkesbury et Gloucester a été annulée suite au décès de la reine Elizabeth III, ont annoncé les organisateurs jeudi.

"L'organisation du Tour de Grande-Bretagne, ainsi que les équipes, coureurs et officiels impliqués dans l'événement, sont profondément attristés par le décès de sa Majesté la Reine", ont écrit les organisateurs. "Par conséquent, la sixième étape du vendredi 9 septembre, prévue entre Tewkesbury et Gloucester, n'aura pas lieu. Des futures informations concernant la tenue des septième et huitième étapes seront communiquées en temps voulu." Jeudi, Jordi Meeus a remporté la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne. Vainqueur de la 4e étape mercredi, l'Espagnol Gonzalo Serrano a conservé le maillot rouge de leader avec 3 secondes d'avance sur le Britannique Tom Pidcock et 7 secondes sur son compatriote Oscar Fraile. (Belga)