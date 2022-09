Décès de la reine Elizabeth II - Le décès d'Elizabeth II marque "le jour le plus triste de notre pays", pour Boris Johnson

Le décès de la reine Elizabeth II jeudi, à l'âge de 96 ans, au château de Balmoral en Écosse marque "le jour le plus triste" du Royaume-Uni, a réagi l'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson, soulignant "un profond sentiment personnel de perte" pour chacun et chacune de ses concitoyens, "bien plus intense, sans doute, que ce à quoi nous nous attendions".

La souveraine britannique, qui a fêté en février ses 70 ans de règne, "semblait si éternelle et merveilleuse que je crains que nous en étions arrivés à croire, comme des enfants, qu'elle continuerait, encore et encore", a écrit M. Johnson. "Les vagues de chagrin déferlent sur le monde depuis Balmoral - où nos pensées accompagnent la famille royale - et s'écrasent loin des frontières de ce pays, comme à travers les nations du Commonwealth qu'elle chérissait tellement et dont elle était aimée en retour". "C'est seulement lorsque nous sommes confrontés à la réalité de la perte que nous comprenons réellement ce que nous avons perdu", a poursuivi l'ex-Premier ministre britannique. "C'est maintenant que nous saisissons combien elle comptait pour nous, combien elle a oeuvré pour nous, combien elle nous a aimés", a-t-il poursuivi, soulignant la "profonde sagesse" d'Elizabeth II et son "infatigable bien que discret sens du devoir". Jeudi soir, "des millions de personnes ont suspendu leur geste" à l'annonce du décès de la reine Elizabeth II, "pour penser à la lumière étincelante qui s'est finalement éteinte", a déclaré Boris Johnson. (Belga)