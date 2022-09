Décès de la reine Elizabeth II - "Un phare de stabilité et de dignité"

Le monde politique belge a rendu hommage jeudi soir à la reine Elizabeth II, dont le décès a été annoncé vers 19h30. La plupart des personnalités ont, pour la circonstance, exprimé leurs condoléances en anglais."La Belgique présente ses condoléances à la famille royale britannique et au peuple britannique. Que SAR la Reine Elizabeth II repose en paix. Pendant plus de 70 ans, elle a été un phare de stabilité et de dignité pour le peuple britannique", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. "La Reine Elizabeth II ne sera jamais oubliée", a estimé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. Pour le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, "c'est la fin d'une ère, non seulement pour le Commonwealth, mais pour le monde." Pour le ministre-président wallon Elio Di Rupo, ancien Premier ministre, "pendant ses 70 années de règne, elle a servi avec dignité son pays." "Je salue la mémoire d'Elizabeth II, grande reine d'un grand peuple qu'elle aura servi avec un très haut et très admirable sens du devoir. Le chagrin des Britanniques est immense, à la mesure de cette personnalité si attachante", a réagi le président du PS Paul Magnette. "Avec le décès de la Reine Elizabeth II c'est un pan de l'Histoire qui disparaît", a estimé le président du MR Georges-Louis Bouchez. "Elle a connu la période où le progrès fut le plus rapide et s'est sans cesse adaptée en préservant l'institution monarchique britannique. Une immense dame s'en va." Pour le président de DéFI François De Smet, "la Reine Elizabeth II a traversé l'histoire anglaise, européenne et mondiale avec force et dignité." (Belga)