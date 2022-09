Europa League - L'Union Saint-Gilloise remporte une victoire historique à Berlin

Jeudi soir, l'Union Saint-Gilloise a inauguré sa campagne européenne par une victoire, la première en Europe depuis près de 60 ans, sur le terrain de l'Union Berlin, pour la première journée de la phase de poules d'Europa League. Le but de Lynen (39e) a permis à l'Union de repartir avec les trois points d'Allemagne.

La première demi-heure a fait office de phase d'observation malgré un public survolté de part et d'autre. Vanzeir a bien tenté sa chance après s'être glissé derrière la défense, mais son envoi a terminé dans le filet latéral (3e). Moris a failli être battu quand un centre repris par Behrens a rebondi sur la poitrine d'un défenseur pour passer de peu à côté du cadre (18e). Quelques minutes avant la mi-temps, l'Union est parvenue à débloquer le marquoir. Lapoussin sur le flanc gauche a réussi à atteindre Boniface qui s'est lancé dans un raid vers la surface, avant de glisser le ballon à Lynen. Ce dernier a croisé sa frappe puissante au fond des filets (0-1, 39e). En deuxième période, le centre de Lapoussin a trouvé Vanzeir, mais sa tentative a fini au-dessus du but (53e). Les Berlinois ont ensuite essayé de prendre le match à leur compte, sans réellement se montrer dangereux devant le but saint-gillois. Les Unionistes pouvaient se reconvertir en contre, mais la dernière demi-heure n'a pas livré d'occasion dangereuse d'un côté ni de l'autre. Seule une carte rouge pour Michel, venu s'essuyer la semelle sur Teuma, est venue perturber la fin de rencontre (90e+5). L'Union s'est donc dirigée sans trop de remous vers sa première victoire européenne depuis novembre 1962. Dans l'autre rencontre du groupe D, Malmö s'est incliné face à Braga, 0-2. Ainsi, les Portugais prennent la tête à la différence de but devant l'Union Saint-Gilloise. Berlin suit, et Malmö complète (Belga)